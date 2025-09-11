Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Christine Lagarde afirma que decisão do BCE de manter juros foi unânime

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira, 11, que a decisão de mais cedo, da instituição deixar os juros da zona do euro inalterados, foi unânime entre os dirigentes da autoridade monetária. Em coletiva de imprensa, Lagarde avaliou que a política monetária segue em uma "boa posição" e que a inflação "está onde" o BCE deseja.

Segundo ela, "desvios mínimos" em relação à meta de inflação oficial de 2% não "necessariamente justificarão" ajustes de política. Em agosto, a taxa anual de inflação da zona do euro ficou em 2,1%.

Lagarde disse ainda que os indicadores de inflação subjacentes têm sido consistentes com a meta de 2% e que o núcleo da inflação deverá desacelerar em meio à tendência de valorização do euro e também pela menor pressão dos custos de mão de obra.

Ela ressaltou também que o avanço dos salários deverá moderar ainda mais, como sinalizam indicadores.

Atividade

A presidente do Banco Central Europeu comentou ainda que a economia da zona do euro cresceu no segundo trimestre graças à resiliência da demanda doméstica.

Lagarde disse que o mercado de trabalho continua sendo uma força motriz para a economia do bloco e ressaltou que os setores de manufatura e de serviços devem crescer mais adiante, como sugerem pesquisas recentes.

Destacou também que os acordos comerciais fechados pelos EUA com a União Europeia (UE) e outros parceiros ajudaram a reduzir as incertezas.

Lagarde avaliou também que os riscos para o crescimento da zona do euro estão "mais equilibrados do que antes".

Incertezas

A presidente do Banco Central Europeu disse que a guerra na Ucrânia é uma das fontes de incertezas para a economia da zona do euro.

Lagarde, porém, se recusou a comentar a crise política na França que derrubou o governo do primeiro-ministro François Bayrou no começo da semana.

Ela comentou também que os mercados de títulos soberanos da zona do euro estão "funcionando com liquidez fluida e plena", após os juros dos papéis atingirem máximas em vários anos na semana passada em meio a incertezas fiscais e a instabilidade política francesa.

