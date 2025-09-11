Bolsas da Europa fecham em alta de olho em BCE e expectativa renovada por corte de juro nos EUA

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,78%, a 9.297,58 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,26%, a 23.693,33 pontos. Em Paris, o CAC 40 registrou ganho de 0,80%, a 7.823,52 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,89%, aos 42.432,42 pontos. O IBEX35, em Madrid, apontou alta de 0,68%, aos 15.321,30 pontos, enquanto em Lisboa, o PSI20 avançou 0,33%, aos 7.754,89 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 11, em linha com as máximas registradas em Wall Street mais cedo após dado de emprego dar força à expectativa por corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nos Estados Unidos. O mercado também absorveu a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de manter as principais taxas de juros inalteradas.

O Commerzbank destacou que, embora parte do mercado ainda esperasse um último corte de juros, Lagarde "reduziu expectativas" ao sinalizar conforto com os atuais níveis das taxas e reforçar o cenário de estabilidade até o fim do ano. O mercado também seguiu atento aos dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que mostrou avanço levemente acima das expectativas. As bolsas de Europa perderam parte do ímpeto logo após a divulgação do número.

A SAP anunciou nesta quinta-feira que concluiu a aquisição da SmartRecruiters para reforçar sua plataforma de recrutamento com inteligência artificial (IA). A ação fechou em queda de 1,74% e pressionou o índice DAX, em Frankfurt, que reduziu os ganhos de mais cedo sob influência do BCE.

Enquanto isso, as ações ligadas ao petróleo na Europa registraram perdas, na esteira da queda no preço da commodity bruta nesta quinta, após ganhos recentes. A BP (+0,15%) sustentou alta, mas Shell (-0,55%), Repsol (-0,34%) e Eni (-0,32%) recuaram.

A Kering, dona da grife Gucci, fechou em alta de 2,85%. A companhia afirmou nesta quinta que adiará a aquisição da Valentino ao menos até 2028. Também no setor de luxo, a Hermes subiu 0,81% e a LVMH recuou 0,56%.