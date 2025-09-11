Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, impulsionadas por ações de tech após disparada da Oracle em NY

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, impulsionadas por ações de tecnologia favorecidas por renovado entusiasmo com a inteligência artificial (IA), um dia após os índices Nasdaq e o S&P 500 avançarem para novos recordes com dados benignos da inflação dos EUA e um salto da empresa americana de software Oracle.

O índice Nikkei subiu 1,22% em Tóquio, a 44.372,50 pontos, depois de atingir máxima intraday histórica durante o pregão, de 44.396,95 pontos. Apenas o SoftBank Group, conglomerado japonês de investimentos em tecnologia, saltou 9,98% para um patamar recorde, após a Oracle, um de seus principais parceiros, revelar que conquistou vários contratos multibilionários de IA.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram desempenho misto, mas tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 encerraram a sessão em níveis recordes, em reação a números do PPI americano bem abaixo do esperado e à medida que a Oracle disparou 35,95% com balanço trimestral que detalhou os contratos de IA.

O otimismo com a IA também impulsionou ações de empresas chinesas de tecnologia. A desenvolvedora de chips de IA Cambricon Technologies, que é frequentemente descrita como Nvidia da China, avançou 9% em Xangai, enquanto a fabricante de chips por contrato SMIC subiu 6,1%.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve alta de 1,65%, a 3.875,31 pontos, enquanto Shenzhen Composto exibiu ganho ainda mais expressivo, de 2,54%, a 2.468,66 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,90% em Seul, 3.344,20 pontos, atingindo recorde pelo segundo dia consecutivo, e o Taiex registrou alta marginal de 0,09% em Taiwan, a 25.215,71 pontos. Na contramão, o Hang Seng caiu 0,43% em Hong Kong, a 26.086,32 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o viés positivo da região asiática e ficou no vermelho, com baixa de 0,29% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.805,00 pontos.

