BCE deixa juros inalterados com inflação próxima da meta de 2% e incertezas geopolíticas

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar suas principais taxas de juros inalteradas, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 11, à medida que a inflação da zona do euro segue próxima da meta de 2%. Desta forma, a taxa de depósito permanece em 2%, a de refinanciamento, em 2,15%, e a de empréstimos, em 2,40%.

A decisão veio em linha com a previsão de analistas. No encontro anterior, em julho, o BCE pausou o ciclo de relaxamento monetário iniciado em meados do ano passado e que levou a oito cortes nas taxas de juros.