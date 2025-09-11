Banana puxa recorde de R$ 6,1 bilhões da produção agrícola do Ceará

Pesquisa mostra culturas com maior rendimento de produção no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

A produção agrícola do Ceará atingiu recorde de R$ 6,1 bilhões, o que representou crescimento de 22,9% em um ano. Já a área plantada de todas as culturas no Estado foi de 1,4 milhão de hectares, com queda de 1,7%, ou 24,7 mil hectares a menos do que em 2023.

A cultura da banana foi a principal responsável por esse aumento, registrando a segunda maior safra da série histórica e gerando R$ 905,3 milhões, ou incremento de 45,3% ante 2023. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Foi a segunda maior safra na série histórica, com 481,8 mil toneladas, uma alta de 14,4% frente ao ano anterior. Logo em seguida, com R$ 690,8 milhões, 160,7 toneladas e salto de 4,2% vem o maracujá.

Na sequência, o coco-da-baía, com o segundo maior volume de produção entre os produtos das lavouras. Foram 588,5 mil toneladas e R$ 602,8 milhões, mais do que dobrando o montante ante 2023. A seguir, vieram tomate e mandioca. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 11 de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do levantamento Produção Agrícola Municipal (PAM) 2024. Quais as cidades do Ceará com maior produção agrícola Dentre os territórios cearenses, Guaraciaba do Norte manteve a liderança na produção agrícola cearense pela sétima vez consecutiva.