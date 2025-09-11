Adobe tem receita recorde no 3º trimestre e ação sobe

A Adobe, empresa de softwares de criação de mídias digitais, atingiu US$ 5,99 bilhões de receita no terceiro trimestre fiscal de 2025, encerrado no dia 29 de agosto. O valor é uma máxima recorde, representando um crescimento de 11% ao ano. Os números ficaram acima das expectativas dos analistas de receita de US$ 5,92 bilhões, de acordo com estimativas compiladas pela FactSet.

A empresa obteve lucro ajustado de US$ 5,31 por ação no terceiro trimestre fiscal, ante expectativa dos analistas de lucro de US$ 5,18 por ação.