Redução sazonal nas passagens aéreas em agosto ajuda na deflação do grupo Transportes no IPCA

Autor Agência Estado
O recuo de 2,44% no preço da passagem aérea ajudou a aliviar o custo das famílias com transportes em agosto. As despesas com Transportes passaram de uma alta de 0,35% em julho para uma queda de 0,27% em agosto, uma contribuição de -0,06 ponto porcentual para a taxa de -0,11% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A passagem aérea contribuiu sozinha com -0,01 ponto porcentual para o IPCA de agosto. A redução nos preços em agosto é sazonal, passada a alta na demanda nas férias de julho, justificou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

Os combustíveis ficaram 0,89% mais baratos em agosto. A gasolina recuou 0,94%, segundo maior impacto negativo no IPCA do mês, -0,05 ponto porcentual, atrás apenas da contribuição da energia elétrica (-0,17 ponto porcentual).

Houve redução também nos preços do gás veicular (-1,27%) e do etanol (-0,82%), enquanto o óleo diesel subiu 0,16%.

O ônibus urbano recuou 0,14% em agosto, e o táxi aumentou 2,96%.

