Oxford Economics: Após eleições, Milei deve priorizar reconstruir reservas ante conter inflação

O governo do presidente argentino, Javier Milei, enfrentará um dilema político crucial após os resultados das eleições de meio de mandato, diz a Oxford Economics. No cenário base da consultoria, a administração Milei deve mudar a prioridade do controle da inflação para focar na acumulação de reservas, além de abordar a sobrevalorização de 20% do peso argentino para fomentar um fluxo constante de dólares.

No entanto, essa mudança pode acarretar custos políticos nas eleições de 2027, alerta a Oxford.