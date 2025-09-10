Lula diz que modelo interligado brasileiro de energia é 'exemplo para mundo'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 10, que "o modelo de interligação de energia no Brasil é um exemplo para o mundo". A declaração foi realizada em evento que marca o início da "energização" do Linhão Manaus - Boa Vista, primeira etapa do processo de conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN). São aproximadamente 725 km de extensão desde a Subestação Eng. Lechuga, no Amazonas, à Subestação Boa Vista, na capital de Roraima, com uma seccionadora (ponto de apoio intermediário) em Rorainópolis.

O investimento foi de R$ 2,6 bilhões. Com a integração de Roraima, o último Estado da Federação que estava isolado, o País completa o mapa energético do Brasil. Segundo dados do Ministério de Minas e Energia (MME), a substituição gradual das usinas térmicas por energia limpa e renovável, em Roraima, reduz as emissões de gases de efeito estufa em mais de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano. O governo também fala em uma economia superior a R$ 600 milhões anuais nos custos com combustíveis fósseis. Isso porque diversas usinas térmicas serão desligadas. A interligação permitirá o escoamento de 700 megawatts (MW) de futuras Usinas Hidrelétricas (UHEs). O abastecimento do Estado dependia fortemente da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), encargo pago para subsidiar os sistemas isolados. "Podemos ser o centro da transição energética limpa que o mundo precisa", declarou o presidente.

Durante o evento, Lula disse ainda que irá visitar uma terra indígena Yanomami em Roraima em outubro. Oferta 3 vezes maior O presidente afirmou também que o Linhão Manaus - Boa Vista vai permitir que Roraima tenha uma oferta três vezes maior do que a atual demanda de energia no Estado. A obra marca a conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN).