IPCA de agosto é o mais baixo desde setembro de 2022

A queda de 0,11% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em agosto foi o resultado mais brando desde setembro de 2022, quando havia diminuído 0,29%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para meses de agosto, a taxa foi a mais baixa desde 2022, quando o IPCA teve deflação de 0,36%.

Em agosto de 2024, a taxa tinha sido de -0,02%.