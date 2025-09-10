Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa sobe em busca dos 143 mil pontos após Fux amenizar receio com atrito EUA-Brasil

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A leitura de afastamento da possibilidade de novas sanções dos EUA contra o Brasil após as manifestações iniciais do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux no julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro faz o Ibovespa adotar uma série de máximas. Além disso, o recuo do PPI dos EUA, que apura os preços no atacado, ajuda na alta, ao reforçar apostas de quedas dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

O magistrado apontou incompetências do STF para julgar o processo. "Fux e o PPI dos Estados Unidos agradam", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, acrescentando que a fala do ministro do STF abre espaço para o caso ir ao plenário da Corte.

"E aí ameniza o estresse do Brasil com os EUA pelo menos momentaneamente", estima Laatus.

Para Bruno Takeo, estrategista da Portenza, a defesa de Fux agrada bastante ao mercados. "Mas não sei se isso é suficiente para mudar as expectativas de que a primeira turma opte por condenar o Bolsonaro."

Quanto ao PPI, o recuo em agosto reforça a necessidade de cortes de juros nos EUA, afirma. Isso pode atrair fluxo para a B3. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu 0,1% em agosto ante julho, ante projeção de alta de 0,4%.

Ainda impulsionam o Ibovespa as altas de 1,09% no exterior e de 0,25% do minério de ferro hoje em Dalian, na China.

Às 9 horas, foi retomada no STF o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado, com o voto do ministro Luiz Fux. Em meio ao julgamento, ficam no foco digere as ameaças do presidente dos EUA, Donal Trump, ao Brasil em meio ao julgamento no STF.

O processo é acompanhado com atenção, diante de temores de retaliações do governo norte-americano ao brasileiro. Ontem o Brasil condenou a tentativa de intimidação da Casa Branca ao considerar o uso de poderio econômico e militar para "proteger a liberdade de expressão".

Segundo o Itamaraty, os Três Poderes não vão se intimidar "por qualquer forma de atentado à nossa soberania". O STF já tem os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação dos oito réus e a expectativa é que Fux apresente alguma divergência

Nesta manhã saíram dados de inflação do Brasil e dos Estados Unidos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou agosto com recuo de 0,11%, após alta de 0,26% em julho, acumulando alta de 5,13% em 12 meses, acima do teto da meta de 4,50%. O resultado mostrou uma deflação menos intensa do que a mediana de 0,16% das expectativas (-0,27% a -0,07%), frustrando um pouco algumas apostas de início de queda da taxa Selic em dezembro deste ano, segundo analistas.

A indicação de inflação ainda pressionada pode dificultar apostas de queda da Selic em dezembro. O índice de difusão do IPCA atingiu 59,76% em agosto, ante 49,6% em julho, calculam os economistas do Banco BV Carlos Lopes e Christian Meduna. A taxa mede a proporção dos 377 subitens do indicador que tiveram aumento de preços no período.

"Qualitativamente, o IPCA não é muito diferente dos últimos resultados. Serviços ainda resiliente enquanto alimentação e bens industriais puxam livres pra baixo. A médio prazo, inflação segue na trajetória de desinfecção gradual, mas resistência dos serviços ainda merece atenção dado que demais grupos são voláteis e podem voltar a pressionar", explica Lopes, do BV.

Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 0,12%, a 141.618,29 pontos, com giro de R$ 18,5 bilhões. "Tivemos um dia com o mercado de lado. O volume está fraco. Acredito que está todo mundo esperando um esclarecimento sobre o que de fato vai acontecer com o Bolsonaro para termos a clareza do que os Estados Unidos podem fazer", diz Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos.

Às 11h12, o Ibovespa subia 0,94%, aos 142.942,23 pontos, ante alta de 1,01%, na máxima a 143.048,11 pontos, depois de iniciar a sessão na mínima em 141.611,77 pontos, com variação zero.

