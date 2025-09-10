Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,52%

Pontos: 142.348,70

Máxima de +1,1% : 143.182 pontos

Mínima estável: 141.612 pontos

Volume: R$ 18,79 bilhões

Variação em 2025: 18,34%

Variação no mês: 0,66%

Dow Jones: -0,48%

Pontos: 45.490,92

Nasdaq: +0,03%

Pontos: 21.886,06

Ibovespa Futuro: +0,44%

Pontos: 144.260

Máxima (pontos): 144.910

Mínima (pontos): 142.970

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,89

Variação: +0,11%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,52

Variação: +1,84%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,85

Variação: -0,82%

Ambev ON

Preço: R$ 12,40

Variação: +0,57%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,41

Variação: +2,56%

Vale ON

Preço: R$ 56,58

Variação: +0,69%

BRF SA ON

Preço: R$ 20,26

Variação: +2,89%

Vale ON

Preço: R$ 56,58

Variação: +0,69%

Itausa PN

Preço: R$ 11,07

Variação: +0,09%

Global 40

Cotação: 726,948 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4064

Venda: R$ 5,4069

Variação: -0,54%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,54

Venda: R$ 5,64

Variação: -0,27%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4117

Venda: R$ 5,4123

Variação: -0,29%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5300

Venda: R$ 5,6200

Variação: -0,25%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5.429,00

Variação: -0,6%

- Euro

Compra: US$ 1,1695 (às 18h33)

Venda: US$ 1,1698 (às 18h33)

Variação: -0,11%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3260

Venda: R$ 6,3270

Variação: -0,58%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6420

Variação: +0,03%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.682,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0 01%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar