Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,52%
Pontos: 142.348,70
Máxima de +1,1% : 143.182 pontos
Mínima estável: 141.612 pontos
Volume: R$ 18,79 bilhões
Variação em 2025: 18,34%
Variação no mês: 0,66%
Dow Jones: -0,48%
Pontos: 45.490,92
Nasdaq: +0,03%
Pontos: 21.886,06
Ibovespa Futuro: +0,44%
Pontos: 144.260
Máxima (pontos): 144.910
Mínima (pontos): 142.970
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,89
Variação: +0,11%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,52
Variação: +1,84%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,85
Variação: -0,82%
Ambev ON
Preço: R$ 12,40
Variação: +0,57%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,41
Variação: +2,56%
Vale ON
Preço: R$ 56,58
Variação: +0,69%
BRF SA ON
Preço: R$ 20,26
Variação: +2,89%
Vale ON
Preço: R$ 56,58
Variação: +0,69%
Itausa PN
Preço: R$ 11,07
Variação: +0,09%
Global 40
Cotação: 726,948 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4064
Venda: R$ 5,4069
Variação: -0,54%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,54
Venda: R$ 5,64
Variação: -0,27%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4117
Venda: R$ 5,4123
Variação: -0,29%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5300
Venda: R$ 5,6200
Variação: -0,25%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5.429,00
Variação: -0,6%
- Euro
Compra: US$ 1,1695 (às 18h33)
Venda: US$ 1,1698 (às 18h33)
Variação: -0,11%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3260
Venda: R$ 6,3270
Variação: -0,58%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5300
Venda: R$ 6,6420
Variação: +0,03%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.682,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0 01%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente