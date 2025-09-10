Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo dos EUA sobem 3,939 milhões barris, aponta DoE

Autor Agência Estado
Agência Estado
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram 3,939 milhões de barris, a 424,646 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1 milhão de barris.

Os estoques de gasolina avançaram 1,458 milhões de barris, a 219,997 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 600 mil barris. Já os estoques de destilados subiram 4,715 milhão de barris, a 120,638 milhões de barris. A previsão era de recuo de 400 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 94,3% para 94,9%, enquanto a projeção era de queda a 93,4%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 365 mil barris, a 23,857 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,495 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

EUA

