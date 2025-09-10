Dólar reage a PPI dos EUA e falas de Fux no julgamento de Bolsonaro

O dólar abriu a quarta-feira, 10, em baixa, embora próximo da estabilidade, à espera dos resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto no Brasil e do Índice de Preços ao Produtor (PPI, em inglês) nos Estados Unidos.

Logo após a divulgação do PPI, abaixo do esperado tanto no índice cheio quanto no núcleo, o dólar à vista bateu a mínima de R$ 5,4124 (queda de 0,40%). Contudo, zerou as perdas por volta das 9h55, negociado a R$ 5,4363.