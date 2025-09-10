Bolsas da Europa operam mistas, após notícias corporativas e de olho em tarifas e inflação

São Paulo, 10/09/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores digerem notícias corporativas e do âmbito tarifário, ao mesmo tempo em que aguardam uma primeira leva de dados de inflação dos EUA.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,12%, a 553,04 pontos.

Em Madri, a Industria de Diseño Têxtil (Inditex), conglomerado de moda espanhol que controla a Zara e outras marcas, saltava 7% no horário acima, após apontar aceleração nas vendas do primeiro semestre, fator que abafou números de receita abaixo do esperado.

Já a Novo Nordisk subia 2,6% em Copenhague, após a empresa farmacêutica dinamarquesa revelar planos de cortar até 9 mil funcionários como parte de uma estratégia de reestruturação.

A questão comercial também voltou ao radar, após relatos de que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu à União Europeia que imponha tarifas de até 100% à China e a Índia por suas compras de petróleo russo.