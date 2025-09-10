Após PPI, Trump volta a pressionar Fed sobre juros e a atacar presidente do BC dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar nesta quarta-feira, 10, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por cortes de juros após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA recuar 0,1% em agosto ante julho. "Não há inflação!!! 'Atrasado Demais', é preciso cortar a TAXA, GRANDE, imediatamente", escreveu na Truth Social.

Ele voltou a apontar que o presidente do Fed, Jerome Powell, é "um desastre total, que não tem a menor ideia!!!".