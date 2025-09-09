Vamos explorar petróleo na Foz do Amazonas, mas com respeito ao meio ambiente, diz Lula

Segundo o presidente, a Petrobras tem experiência em águas profundas sem ter incidentes e a exploração do combustível fóssil é importante para o Brasil e para a Região Amazônica.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à Rede Amazônica , afiliada da TV Globo , veiculada na manhã desta terça-feira, 9, que quer explorar petróleo da Foz do Amazonas, que fica no litoral do Amapá, na Margem Equatorial, e é considerada a nova fronteira para a exploração de petróleo no País, mas que isso deve ser feito com cuidado e respeito ao meio ambiente.

"Nós queremos preservar a Amazônia não como uma coisa intocável, mas que ela seja explorada, seja por mar e por terra, da forma mais responsável possível porque nós sabemos o que é cuidado com a Amazônia. Nós vamos explorar o petróleo, mas o que estamos fazendo é cumprindo etapas", declarou o presidente, citando que o Ibama e a Petrobras já fizeram a Avaliação Pré-operacional (APO), que é um teste para verificar a eficácia dos planos de emergência e proteção à fauna, e que o meio ambiente será preservado.

O presidente também defendeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelas obras da pavimentação da BR-319 ainda não terem sido iniciadas. Lula prometeu que a rodovia será feita, mas que é necessário deixar a floresta intocável e ter responsabilidade.

"Às vezes as pessoas jogam a culpa para cima da Marina, e eu falo para eles que a Marina ficou 15 anos fora do governo, portanto, se não foi feito, não culpe a Marina. O que a Marina faz, e é importante que ela seja assim, é que a Marina nunca diz que é proibido fazer, ela quer discutir como fazer as coisas. Se fizer bem feito, é melhor para todo mundo", declarou Lula à Rede Amazônica.

A entrevista para a Rede Amazônica foi feita na tarde desta segunda-feira, 8, mas veiculada apenas na madrugada desta terça (9). Nesta manhã, Lula desembarca em Manaus para a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). O evento deve começar às 11h30, no horário de Brasília. Na entrevista Lula disse que a estrutura é importante para o combate ao narcotráfico.