UnitedHealth reafirma projeção de lucros para 2025; ação sobe mais de 8%

A UnitedHealth é proprietária da seguradora UnitedHealthcare, além de uma longa lista de outros negócios que incluem consultórios médicos, software de faturamento e uma administradora de benefícios farmacêuticos.

A UnitedHealth Group, gigante do setor de planos de saúde em dificuldades, divulgou um comunicado nesta terça-feira, 9, informando que seus negócios estão indo tão bem quanto o esperado. A empresa não tem cumprido as expectativas nos últimos anos, e a divulgação foi suficiente para desencadear uma onda de compras.

As ações caíram mais de 45% este ano e cederam 22% em um único dia em abril, devido a um corte significativo nas projeções.

Os problemas deste ano vêm após uma série de decepções relacionadas ao seu negócio Medicare Advantage, que gerencia a assistência médica para idosos nos Estados Unidos usando fundos do governo federal.

Agora, a empresa está em meio a uma reestruturação. Ela demitiu o CEO Andrew Witty e trouxe de volta Stephen Hemsley, que buscou uma expansão agressiva durante seu primeiro mandato à frente da empresa, de 2006 a 2017.

Em seu comunicado nesta terça, a UnitedHealth disse que estava reafirmando as expectativas de lucros que Witty havia estabelecido em julho.