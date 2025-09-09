Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Para Casa Branca, EUA precisam de nova liderança para o Fed e é preciso cortar juros

Para Casa Branca, EUA precisam de nova liderança para o Fed e é preciso cortar juros

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, alegou nesta terça-feira, 9, em coletiva de imprensa, que os Estados Unidos precisam de uma nova liderança para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano)) e que é preciso cortar as taxas de juros. "Trump herdou economia pior do que o imaginado", comentou ela sobre a revisão preliminar anual do payroll.

Segundo a secretária, os dados de emprego foram nesta terça "uma das maiores revisões" já vistas.

Ela também voltou a criticar a conduta do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS) na administração do ex-presidente Joe Biden.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar