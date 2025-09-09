Ouro fecha em alta depois de superar US$ 3.700 pela 1ª vez com tensão geopolítica

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,13%, a US$ 3.682,20 por onça-troy, renovando maior nível histórico de fechamento.

O ouro fechou em alta modesta nesta terça-feira, 9, depois de ter superado a marca de US$ 3.700 pela primeira vez em sua série histórica. Os preços do metal precioso foram impulsionados após ataque inesperado de Israel contra o Catar e revisão para baixo nos números de emprego dos EUA reforçarem a perspectiva global incerta.

O metal precioso operou volátil nesta manhã e chegou a flertar com território negativo, mas se recuperou no início da tarde. O TD Securities avalia que todos os mercados financeiros têm apresentado dinâmicas "tóxicas" de volume em ativos e portfólios, apontando que há sinais de iminentes operações de vendas generalizadas.

O pesquisador sênior do Instituto Brookings, Robin Brooks, analisa que os mercados estão agindo de maneira "estranha" desde o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em Jackson Hole. A precificação solidificada de cortes de juros pelo BC americano neste ano consolidou o ouro como ativo seguro e mantém o dólar praticamente estável, ponderou.

Analista do MUFG, Soojin Kim nota que o metal precioso já valorizou mais de 40% em 2025, apoiado por compras de bancos centrais, demanda de ativos seguros e tensões geopolíticas. Nesta terça, os preços tiveram um salto logo após Israel atacar Doha, capital do Catar, em operação para assassinar autoridades do Hamas. O movimento se manteve depois que o Departamento do Trabalho dos EUA revisou para baixo o número de empregos gerados nos 12 meses até março de 2025, sinalizando fraqueza maior que a estimada do mercado de trabalho americano.