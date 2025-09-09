Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nenhum pequeno ou médio produtor da Amazônia será prejudicado pelo tarifaço, diz Lula

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, veiculada na manhã desta terça-feira, 9, que nenhum produtor da Região Norte do país será prejudicado pela tarifa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelos Estados Unidos.

"Nenhum pequeno produtor de açaí, de mel, de castanha, será prejudicado porque o governo não vai permitir que pequenos e médios produtores sejam prejudicados por isso. Nós já criamos um fundo para ajudar a financiar quem possivelmente tem o problema", declarou o presidente.

Na entrevista para a Rede Amazônica, Lula disse também que o governo federal está combatendo o crime organizado que "chegou à Faria Lima".

"O crime organizado, hoje, está em tudo quanto é lugar. Está no futebol, na justiça, na política, está em todas as instituições. Fizemos uma operação, que foi a maior da história do Brasil feita contra o narcotráfico, e nós fomos chegar aonde? Na Faria Lima, nós fomos chegar nas fintechs, nessas empresas de jogos", disse Lula.

Perguntado sobre a situação da rede hoteleira em Belém do Pará, que está sendo criticada por delegações convidadas para participar da COP30, Lula afirmou que o governo está investindo em habitação e que a cúpula será feita para mostrar a Amazônia para autoridades estrangeiras.

A entrevista foi feita na tarde desta segunda-feira, 8, mas veiculada apenas na manhã desta terça. Nesta manhã, Lula desembarca em Manaus para a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). O evento deve começar às 11h30, no horário de Brasília. Na entrevista para a Rede Amazônica, Lula disse que sente "muito orgulho" em inaugurar o espaço.

Lula também disse que pretende, nas próximas semanas, visitar o Território Indígena Yanomami, em Roraima. Segundo ele, os indígenas da região precisam "viver com dignidade" e serem tratados com respeito por parte do Executivo.

