Indicadores de atividade industrial ficam estáveis na passagem de junho para julho, diz CNI
Os indicadores de atividade industrial acompanhados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) ficaram praticamente parados na passagem de junho para julho, informou a entidade nesta terça-feira, 9. A única variação pouco mais expressiva foi observada no nível de Utilização da Capacidade Instalada (UCI), que recuou 0,4 ponto porcentual, de 78,6% para 78,2%, na série com ajuste sazonal.
"Vale notar que, desde abril de 2024, quando a UCI alcançou 79,7%, o indicador vem apresentando uma leve tendência de queda", diz a CNI, por meio de nota.
Os outros indicadores tiveram variações próximas da estabilidade. O faturamento real da indústria cresceu 0,4% na margem. As horas trabalhadas na produção avançaram 0,1%. O emprego oscilou 0,2% para cima, praticamente estável pelo terceiro mês seguido.
A massa salarial real caiu 0,1% na margem, e o rendimento médio real recuou 0,3%.
Ano
Na comparação com julho de 2024, o faturamento real da indústria caiu 1,3%. A massa salarial real recuou 0,2%, e o rendimento médio real, 2,1%. As horas trabalhadas na produção cresceram 0,5%, e o índice de emprego aumentou 1,9%.
No acumulado de janeiro a julho de 2025, em relação ao mesmo período de 2024, a massa salarial real cai 1,9%, e o rendimento médio real recua 2,1%. Em contrapartida, o faturamento real cresce 5,1%; as horas trabalhadas na produção, 2,5%; e o emprego, 2,3%.
"Isso mostra que a atividade industrial, embora perdendo tração, ainda se encontra em um patamar elevado nessa comparação", diz a CNI.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente