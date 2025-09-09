Fitch eleva previsão de crescimento mundial para 2025, mas prevê desaceleração nos EUA

A Fitch Ratings elevou moderadamente sua previsão de crescimento mundial para 2025, com base em dados melhores do que o esperado para o segundo trimestre deste ano. No entanto, agora há evidências de uma desaceleração nos EUA, com base em dados econômicos "concretos", e a Fitch espera que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial desacelere significativamente este ano.

O crescimento global agora está previsto para ser de 2,4% em 2025, um aumento de 0,2 ponto porcentual em relação ao relatório anterior, de junho, mas um arrefecimento considerável ante o avanço de 2,9% no ano passado. A previsão para a China foi elevada para 4,2% para 4,7%, a da zona do euro para de 0,8% para 1,1% e a dos EUA de 1,5% para 1,6%.