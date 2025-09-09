Fitch eleva previsão de crescimento da zona do euro em 2025 de 0,8% a 1,1% após dados melhores

A Fitch Ratings elevou de 0,8% para 1,1% sua projeção de crescimento da zona do euro em 2025, apontando que o impacto das tarifas sobre as exportações foi "menor do que o temido" em junho. Em comunicado, a agência destacou que o Produto Interno Bruto (PIB) real avançou 0,1% no segundo trimestre tanto no bloco como nos quatro maiores países da região. "Embora as principais economias tenham crescido em linha com nossa previsão, o crescimento agregado da zona do euro foi mais forte do que esperávamos", observou.

Segundo a Fitch, esse desempenho foi impulsionado por um "surto de exportações antes das tarifas". A agência prevê, no entanto, uma desaceleração no segundo semestre, após a força das exportações nos seis primeiros meses do ano. Ainda assim, reforçou que, para 2026, espera um crescimento sequencial mais forte, em grande parte devido à melhora da demanda doméstica.