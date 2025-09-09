Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fitch eleva previsão de crescimento da zona do euro em 2025 de 0,8% a 1,1% após dados melhores

Fitch eleva previsão de crescimento da zona do euro em 2025 de 0,8% a 1,1% após dados melhores

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fitch Ratings elevou de 0,8% para 1,1% sua projeção de crescimento da zona do euro em 2025, apontando que o impacto das tarifas sobre as exportações foi "menor do que o temido" em junho. Em comunicado, a agência destacou que o Produto Interno Bruto (PIB) real avançou 0,1% no segundo trimestre tanto no bloco como nos quatro maiores países da região. "Embora as principais economias tenham crescido em linha com nossa previsão, o crescimento agregado da zona do euro foi mais forte do que esperávamos", observou.

Segundo a Fitch, esse desempenho foi impulsionado por um "surto de exportações antes das tarifas". A agência prevê, no entanto, uma desaceleração no segundo semestre, após a força das exportações nos seis primeiros meses do ano. Ainda assim, reforçou que, para 2026, espera um crescimento sequencial mais forte, em grande parte devido à melhora da demanda doméstica.

O comunicado ressalta ainda que o acordo comercial entre EUA e União Europeia (UE) reduziu o risco de choque severo, mantendo a tarifa efetiva dos EUA sobre exportações europeias cerca de 3 pontos porcentuais abaixo da hipótese de longo prazo de 15%. Isso trouxe "algum alívio" a setores como automóveis e farmacêuticos, embora a incerteza sobre tarifas deva persistir.

Na frente monetária, a Fitch avalia que o Banco Central Europeu (BCE) parece ter "domado a inflação". O índice anual ficou em 2,1% em agosto, com desaceleração nos serviços. Com a surpresa positiva no crescimento, a agência afirma que "enfraquece o argumento para um corte de juros em setembro" e projeta a taxa de depósito mantida em 2%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar