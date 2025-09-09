Ceará busca fábricas de peças de carro e estuda redução de ICMS para elétricos

Polo Automotivo do Ceará será instalado onde funcionava a antiga fábrica da Troller / Crédito: Júlio Caesar / O POVO

O presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa, disse que o governo do Estado busca atrair também fábricas de peças para o Polo Automotivo do Ceará (Pace), situado em Horizonte, um dia após a General Motors (GM) ter anunciado que iniciará, ainda neste ano, a produção do Chevrolet Spark EUV, no local. Além do foco em atração de fábricas de peças de carros, mapeadas em 158, preliminarmente, Serpa também citou estudos do governo estadual para redução de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para automóveis elétricos a serem produzidos no polo, que funcionará no terreno onde ficava a antiga fábrica da Troller.

“Já estamos conversando com a GM sobre um segundo e até um terceiro modelo, justamente pela característica da nossa planta multimarcas. Podemos produzir vários carros: 5 mil unidades de um modelo, 20 mil de outro”, afirmou Serpa, reiterando não ter dúvida “de que, nos próximos quatro a cinco anos, teremos mais de seis montadoras mundiais aqui no nosso estado”. Voltando a falar sobre a questão de possíveis incentivos fiscais para montadoras que se instalarem no polo de Horizonte, o presidente da Adece afirmou que “por conta desse tarifaço dos Estados Unidos, que prejudicou nossas exportações, tivemos que priorizar a situação das indústrias afetadas, mas na próxima semana já vamos retomar as discussões sobre incentivos à aquisição desses veículos”. Quanto ao modelo de polo multimarcas, o primeiro do País, Serpa lembrou que “funcionam assim fábricas no México, no Uruguai, na Áustria, na África do Sul, duas na Tailândia, na Holanda e em diversos países. Hoje as empresas buscam diminuir seus custos fixos”.