Ceará busca fábricas de peças de carro e estuda redução de ICMS para elétricos

Ceará busca fábricas de peças de carro e estuda redução de ICMS para elétricosDeclarações foram dadas pelo presidente da Adece, Danilo Serpa, em entrevista à jornalista Irna Cavalcante, no Guia Econômico da rádio O POVO CBN
O presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa, disse que o governo do Estado busca atrair também fábricas de peças para o Polo Automotivo do Ceará (Pace), situado em Horizonte, um dia após a General Motors (GM) ter anunciado que iniciará, ainda neste ano, a produção do Chevrolet Spark EUV, no local.
Além do foco em atração de fábricas de peças de carros, mapeadas em 158, preliminarmente, Serpa também citou estudos do governo estadual para redução de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para automóveis elétricos a serem produzidos no polo, que funcionará no terreno onde ficava a antiga fábrica da Troller.
As declarações foram dadas pelo presidente da Adece em entrevista à jornalista Irna Cavalcante, no quadro Guia Econômico do programa O POVO da Tarde, veiculado na rádio O POVO CBN. “Nosso foco é que, a partir do momento em que temos um polo automotivo, não seja apenas a fábrica de carros, mas também uma série de outras fábricas chamadas de sistemistas, as de autopeças, que virão fornecer para os veículos montados aqui”, disse.
“Para você ter uma ideia: em Pernambuco, a Fiat, hoje Stellantis, que está lá desde 2015, já tem 38 fornecedores sistemistas produzindo peças para seus carros. Isso mostra o impacto para a economia local”, prosseguiu Serpa, que citou ainda a possibilidade de produção de mais dois modelos da GM e a negociação com outras montadoras interessadas em se instalar no Pace.
“Com esse anúncio da GM, todas as outras negociações avançam. Infelizmente, não posso citar nomes, porque temos cláusulas de confidencialidade e estamos concorrendo com outros estados. Mas, como foi com a GM, que tratava conosco há bastante tempo, só anunciamos quando já havia o carro definido e a quantidade de unidades a serem produzidas este ano”, explicou se referindo ao anúncio da última segunda-feira, 8.
“Já estamos conversando com a GM sobre um segundo e até um terceiro modelo, justamente pela característica da nossa planta multimarcas. Podemos produzir vários carros: 5 mil unidades de um modelo, 20 mil de outro”, afirmou Serpa, reiterando não ter dúvida “de que, nos próximos quatro a cinco anos, teremos mais de seis montadoras mundiais aqui no nosso estado”.
Voltando a falar sobre a questão de possíveis incentivos fiscais para montadoras que se instalarem no polo de Horizonte, o presidente da Adece afirmou que “por conta desse tarifaço dos Estados Unidos, que prejudicou nossas exportações, tivemos que priorizar a situação das indústrias afetadas, mas na próxima semana já vamos retomar as discussões sobre incentivos à aquisição desses veículos”.
Quanto ao modelo de polo multimarcas, o primeiro do País, Serpa lembrou que “funcionam assim fábricas no México, no Uruguai, na Áustria, na África do Sul, duas na Tailândia, na Holanda e em diversos países. Hoje as empresas buscam diminuir seus custos fixos”.
“Para você ter uma montadora de veículos, precisa produzir mais de 50 mil carros por ano. Às vezes, há modelos que vendem apenas 8 mil, 12 mil carros. E a nossa fábrica aqui terá essa característica: serão várias linhas de montagem, que podem produzir no primeiro turno o carro A, no segundo turno o carro B, no terceiro turno o carro C”, esclareceu.
“Assim, é possível diminuir os custos de investimento, que são muito altos para montar uma fábrica, diluindo-os com a produção de carros de diversos modelos mundiais”, concluiu o presidente da Adece, Danilo Serpa.
