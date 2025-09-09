CAE do Senado adia votação de projeto para viabilizar R$ 9,5 bi da MP do tarifaço

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou para a próxima semana a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 168/2025, que viabiliza a medida provisória (MP) do pacote para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. O relator, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), apresentou nesta terça-feira, 9, seu relatório, mas integrantes da comissão pediram mais tempo para analisá-lo e querem a realização de uma audiência pública para debater o texto. O presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), ainda analisará se acatará ou não o pedido de audiência, uma vez que atrasaria a tramitação. Há pressa do governo para aprovação da proposta a fim de garantir o lançamento de linhas de crédito.

O projeto foi apresentado pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e exclui, até o fim de 2026, os valores de créditos extraordinários e renúncias fiscais previstos na MP dos limites do arcabouço fiscal e das metas de resultado primário. A proposta também abre espaço para até R$ 5 bilhões em renúncias fiscais via o programa Reintegra e permite à União aumentar em até R$ 4,5 bilhões os aportes a três fundos garantidores: o Fundo de Garantia de Operações (FGO), o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e o Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE). Há também a possibilidade de que pessoas jurídicas afetadas pelo tarifaço tenham um adicional de crédito tributário de até 3% sobre a receita auferida com exportação. Veneziano Vital do Rêgo acatou apenas uma mudança de redação no texto, para deixar claro que o aumento de até 3 pontos porcentuais no crédito do Reintegra valerá apenas para pessoas jurídicas afetadas pelas tarifas adicionais impostas pelos EUA, Durante a sessão, Veneziano defendeu que o texto tem caráter emergencial, mas que, a longo prazo, o Brasil terá de buscar novos mercados. "Embora a solução de longo prazo para o problema envolvendo os setores exportadores passa pela procura de novos mercados e por negociações com os EUA para a reversão das tarifas adicionais, é inegável a virtude da adoção de socorro temporário às empresas e aos empregos afetados por essas tarifas", falou.