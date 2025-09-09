Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em crise política no Japão

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, diante das incertezas políticas no Japão após o anúncio de renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

O índice japonês Nikkei caiu 0,42% em Tóquio, a 43.459,29 pontos, apagando ganhos do começo do pregão, quando pela primeira vez chegou a ultrapassar a marca dos 44 mil pontos.

No fim de semana, Ishiba disse que deixará o cargo, após ser responsabilizado pela histórica derrota do governista Partido Liberal Democrata (PLD) na eleição parlamentar de julho. O PLD planeja votar para escolher um novo líder - que assumirá como premiê - no dia 4 de outubro, segundo relatos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,19% em Hong Kong, a 25.938,13 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 1,26% em Seul, a 3.260,05 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,25% em Taiwan, a 24.855,18 pontos, na esteira do desempenho positivo de ações de tecnologia em Nova York ontem.

Na China continental, o dia foi de perdas, de 0,51% do Xangai Composto, a 3.807,29 pontos, e de 1,11% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.400,55 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo, com queda de 0,52% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.803,50 pontos.

