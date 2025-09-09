Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent diz estar confiante de que Suprema Corte apoiará as tarifas de Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira, 9, que está confiante de que a Suprema Corte apoiará as tarifas recíprocas do presidente do país, Donald Trump, e voltou a criticar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). "Fed deve recalibrar juros", disse ele em entrevista na Fox Business, alegando que o BC norte-americano "cometeu muito erros" nos últimos anos.

Bessent ainda explicou que seu artigo de opinião sobre o Fed não era um plano para a nova diretoria da instituição, mas sim "um plano para o Fed valorizar a independência".

"Tenho planos para escrever algo sobre o dólar e vou escrever sobre como podemos manter o domínio da moeda americana", acrescentou o secretário.

