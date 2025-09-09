ASML investirá na Mistral, avaliando a startup francesa de IA em US$ 13,8 bilhões

A ASML Holding está investindo na Mistral AI, em um acordo que avalia a startup francesa de inteligência artificial em cerca de US$ 13,8 bilhões e conecta duas das principais empresas de tecnologia da Europa.

O investimento significa que, a 11,7 bilhões de euros (US$13,76 bilhões), a avaliação da Mistral mais que dobrou desde que levantou fundos no ano passado, enquanto a startup busca conquistar um espaço no mercado de IA dominado por gigantes do Vale do Silício.