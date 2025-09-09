Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após revisão negativa do payroll nos EUA, Bessent acusa Fed de 'sufocar' crescimento econômico

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, redirecionou críticas ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao comentar a revisão negativa dos números de emprego norte-americanos, divulgada nesta terça-feira, 9. "A verdade: o presidente Trump herdou uma economia muito pior do que foi relatado, e ele está certo ao dizer que o Fed está sufocando o crescimento com altas taxas de juros", escreveu, em publicação no X.

Bessent publicou o vídeo de uma entrevista que concedeu ao programa Meet The Press no domingo.

Na ocasião, o secretário foi questionado sobre projeções de que a revisão mostraria cerca de 800 mil empregos a menos no ano até março.

Para ele, o dado sugere que o desempenho do mercado de trabalho durante o governo do ex-presidente dos EUA Joe Biden foi superestimado.

"Agora é oficial: os ganhos de empregos em 2024 foram exagerados em quase 1 milhão de trabalhadores, e isso se soma aos 577 mil já relatados em revisões para baixo. Isso eleva a superestimativa de empregos de Biden para impressionantes 1,5 milhão", ressaltou Bessent no X.

