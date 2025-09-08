Secom: Cúpula do Brics discutiu enfrentamento a medidas unilaterais no comércio internacional

Em nota divulgada logo após o fim da reunião, por volta das 11 horas, a Secom afirmou que o bloco reafirmou compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo - que tem sido um dos principais focos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em seus discursos nos últimos meses.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência do Brasil (Secom) disse que a cúpula virtual dos países membros do Brics, realizada nesta segunda-feira, 8, por videoconferência, serviu para discutir "visões sobre como enfrentar os riscos associados ao recrudescimento de medidas unilaterais, inclusive no comércio internacional, e sobre como ampliar os mecanismos de solidariedade, coordenação e comércio entre os países do Brics".

"Diante da crescente instabilidade internacional, tanto no campo econômico como no político, o BRICS reafirmou seu compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo, bem como com a reforma das instituições internacionais", afirmou a Secom. "Os países do bloco realizaram um balanço abrangente da atual situação mundial. Houve consenso sobre a necessidade de avançar rumo a uma ordem internacional mais justa, equilibrada e inclusiva, capaz de refletir as transformações em curso e responder de maneira mais eficaz às demandas do Sul Global", declarou.

A Secom disse que o bloco "permanecerá empenhado em contribuir ativamente para a paz, para a defesa do multilateralismo e para a construção de soluções coletivas para os desafios globais".

A reunião acabou por volta das 11 horas. O encontro foi fechado, mas a Presidência da África do Sul divulgou trecho da fala de Ramaphosa em seu canal do YouTube.

As falas dos demais líderes não foi divulgada. Pelo trecho do governo sul-africano, foi possível identificar os líderes presentes. Além dos já citados, estavam na videoconferência: