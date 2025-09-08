S&P reitera ratings do México, com aposta em gestão 'pragmática' de disputa comercial com EUA

A instituição espera uma estabilização das contas públicas mexicanas e da carga da dívida, apesar do crescimento econômico tímido. A S&P prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país crescerá menos de 1% este ano e 1,4% no próximo, antes de voltar a superar 2% em seguida.

A S&P Global Ratings reiterou em "BBB" a nota de longo prazo em moeda estrangeira do México. A agência também reafirmou em "BBB+" a classificação de longo prazo em moeda local. A perspectiva é estável.

"Além disso, muitos anos de política monetária prudente e mercados de capitais nacionais em crescimento melhoraram a flexibilidade monetária", afirma.

A S&P também acredita que a gestão da presidente Claudia Sheinbaum administrará de forma "pragmática" as disputas comerciais com os Estados Unidos.

A agência alerta que a incapacidade de reduzir o déficit fiscal e riscos de novas medidas de apoio à petroleira Pemex poderiam levar a um rebaixamento do rating do México nos próximos dois anos. Por outro lado, a nota pode ser melhorada se a gestão efetiva da política econômica atrair mais investimentos e acelerar o crescimento do PIB per capita.