IPC-S cai 0,20% na 1ª quadrissemana de setembro, após ceder 0,44% em agosto, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) teve queda de 0,20% na primeira quadrissemana de setembro, após retração de 0,44% na quarta quadrissemana de agosto. As informações foram divulgadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 8. Com o resultado, o IPC-S acumula agora alta de 2,90% nos últimos 12 meses.

Neste levantamento, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Habitação, cuja taxa passou de -0,80% para -0,27%.