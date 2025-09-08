Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

BOLSAS

Ibovespa: -0,59%

Pontos: 141.791,58

Máxima de +0,31% : 143.089 pontos

Mínima de -0,92% : 141.329 pontos

Volume: R$ 16,71 bilhões

Variação em 2025: 17,88%

Variação no mês: 0,26%

Dow Jones: +0,25%

Pontos: 45.514,95

Nasdaq: +0,45%

Pontos: 21.798,70

Ibovespa Futuro: -0,65%

Pontos: 143.755

Máxima (pontos): 145.010

Mínima (pontos): 143.150

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,25

Variação: -0,29%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,65

Variação: +0,2%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,16

Variação: -0,46%

Ambev ON

Preço: R$ 12,11

Variação: -1,14%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,09

Vale ON

Preço: R$ 56,36

Variação: +0,25%

BRF SA ON

Preço: R$ 18,99

Variação: -3,95%

Vale ON

Preço: R$ 56,36

Variação: +0,25%

Itausa PN

Preço: R$ 11,09

Variação: -0,54%

Global 40

Cotação: 734,024 centavos de dólar

Variação: +0,38%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4168

Venda: R$ 5,4173

Variação: +0,09%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,53

Venda: R$ 5,63

Variação: -1,05%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4272

Venda: R$ 5,4278

Variação: +0,57%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,5960

Variação: -1,27%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,4495

Variação: +0,08%

- Euro

Compra: US$ 1,1761 (às 18h28)

Venda: US$ 1,1762 (às 18h28)

Variação: +0,38%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3720

Venda: R$ 6,3720

Variação: +0,47%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4700

Venda: R$ 6,5990

Variação: -0,6%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI,  14,90%  ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.677,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,66%

