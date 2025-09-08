Exportações e importações da China crescem abaixo do esperado em agosto

As exportações da China cresceram 4,4% em agosto, na comparação anual, enquanto as importações avançaram 1,3% no mês, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (8) pelo órgão alfandegário do país, o Gacc.

Analistas consultados pela FactSet previam expansão maior das exportações, de 5,3%, e das importações, de 3,7%.