Caixa lança seguro que quita até 6 parcelas do financiamento habitacional em caso de desemprego

O lançamento pode ser contratado por quem já tem um financiamento habitacional ativo na Caixa ou no momento da assinatura de um novo contrato. A indenização mensal pode chegar a até R$ 5 mil por parcela, limitada a seis mensalidades do contrato habitacional. Os capitais segurados variam entre R$ 20 mil e R$ 2 milhões, de acordo com o plano escolhido.

A Caixa Vida e Previdência, empresa da holding Caixa Seguridade, anunciou um novo seguro relacionado às parcelas do crédito imobiliário. O produto prevê o pagamento de até seis parcelas do financiamento habitacional em casos de perda do emprego, para trabalhadores celetistas, ou de incapacidade temporária, para autônomos.

Respeitando as carências e condições gerais do produto, os celetistas poderão acionar a cobertura em caso de desemprego involuntário, desde que haja ao menos 12 meses de vínculo com o mesmo empregador. Já os autônomos, em situações de incapacidade física temporária causada por acidente ou doença, com carência de seis meses e franquia de 30 dias.

Além da proteção da renda, o seguro cobre indenização em caso de morte acidental e outros serviços de assistência, como apoio jurídico para inventário, personal organizer e assistência funeral.

"Acreditamos que realizar o sonho da casa própria deve vir acompanhado da certeza de que, mesmo diante de imprevistos, haverá suporte para manter a estabilidade financeira", afirmou o CEO da Caixa Seguridade, Felipe Montenegro Mattos, em nota. "Esse é um produto inovador, inclusivo e acessível, que amplia a proteção aos clientes que contratam financiamento imobiliário e reforça o compromisso da Caixa Seguridade em atender às necessidades reais dos brasileiros", completou.