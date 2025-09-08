Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, após renúncia de Ishiba no Japão ser vista como 'avanço'

Autor Agência Estado
Agência Estado
Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliaram o anúncio de renúncia do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, assim como revisão para cima do PIB japonês e dados da balança comercial chinesa.

Analistas disseram que a decisão de Ishiba já era esperada, após a derrota histórica na eleição parlamentar de julho, e a interpretaram como um avanço, embora incertezas políticas persistam, uma vez que o governista Partido Liberal Democrata (PLD) terá de convocar eleição para escolher um novo líder. Ishiba seguirá no cargo até que um sucessor seja escolhido e aprovado pelo Parlamento japonês.

Liderando o movimento na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,45% em Tóquio, a 43.643,81 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,85% em Hong Kong, a 25.633,91 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,45% em Seul, a 3.219,59 pontos, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,22% em Taiwan, a 24.547,38 pontos.

No âmbito macroeconômico, revisão mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão apresentou expansão anualizada de 2,2% no trimestre até junho, bem maior do que o cálculo inicial de 1%.

Na China continental, os mercados também ficaram no azul, ignorando dados de comércio externo mais fracos do que o esperado. O Xangai Composto avançou 0,38%, a 3.826,84 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta de 0,90%, a 2.427,39 pontos.

Em agosto, tanto as exportações quanto as importações chinesas cresceram em ritmo mais fraco que o previsto em relação a um ano antes.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,24% em Sydney, a 8.849,60 pontos, pressionado por ações dos setores de seguro e gás.

Contato: [email protected]

*Com informações da Associated Press

