Balança comercial tem superávit de US$ 514,7 milhões na 1ª semana de setembro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 514,7 milhões na primeira semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 8, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,404 bilhões e importações de US$ 5,889 bilhões.

No ano, de janeiro a setembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 43,326 bilhões, resultado de US$ 233,987 bilhões em exportações e US$ 190,660 bilhões em importações. O superávit no mesmo período de 2024 era de US$ 58,702 bilhões.