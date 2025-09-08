Argentina:Bolsa fecha em queda de 13% e dólar ameaça testar banda cambial após revés ao governo

Os mercados argentinos tiveram uma sessão marcada por agudo nervosismo nesta segunda-feira, após o revés eleitoral do partido do presidente Javier Milei na província de Buenos Aires alimentar as incertezas em relação ao cumprimento da agenda de estabilização fiscal.

Na Bolsa de Buenos Aires, o índice Merval fechou em queda de 13,25%, a 1.732.923,77 pontos. Em Nova York, o tombo das American Depositary Receipts (ADRs) de empresas argentinas chegou a se aproximar de 25%, no caso de BBVA (-24,41%). Outros bancos, como Supervielle (-23,97%), Banco Macro (-23,57%) e Grupo Financiero Galicia (-23,57%), também foram duramente penalizados.