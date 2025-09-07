Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC dos EUA fará conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro

BC dos EUA fará conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Federal Reserve Board (Fed, o banco central norte-americano) anunciou na quarta-feira, 3, que realizará uma conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro, envolvendo diversas partes interessadas para discutir o tema.

"A inovação tem sido uma constante nos pagamentos para atender às necessidades em constante mudança de consumidores e empresas", disse o diretor do Fed Christopher Waller.

A conferência contará com painéis de discussão sobre diversos aspectos da inovação em pagamentos, incluindo a convergência das finanças tradicionais e descentralizadas; novos casos de uso e modelos de negócios de stablecoins; a interseção entre inteligência artificial e pagamentos; e a tokenização de produtos e serviços financeiros.

A conferência será transmitida ao vivo para o público no site do Fed.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar