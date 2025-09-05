Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump ameaça abrir investigação na Seção 301 para reverter ações antitruste da UE a big techs

Autor Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou iniciar uma investigação comercial no âmbito da Seção 301 caso a União Europeia mantenha as ações antitruste contra gigantes de tecnologia norte-americanas.

O alerta acontece horas após a Comissão Europeia aplicar multa de 2,95 bilhões de euros (cerca de US$ 3,5 bilhões) ao Google por práticas de publicidade em buscas. "Isso se soma a muitas outras multas e impostos que foram emitidos contra o Google e outras empresas de tecnologia americanas", escreveu, em publicação na Truth Social.

O republicano chamou as medidas de "injustas" e disse que os contribuintes americanos não vão tolerá-las. "Como eu disse antes, minha administração NÃO permitirá que essas ações discriminatórias continuem", garantiu.

Trump afirmou ainda que a Apple já foi multada em US$ 17 bilhões e que a fabricante do iPhone deveria receber o dinheiro de volta.

"Não podemos deixar que isso aconteça com a engenhosidade americana brilhante e sem precedentes e, se acontecer, serei forçado a iniciar um processo nos termos da Seção 301 para anular as penalidades injustas que estão sendo cobradas dessas empresas americanas contribuintes", concluiu o presidente dos EUA.

