Trump afirma que UE deve parar de multar empresas dos EUA 'imediatamente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 5, que a União Europeia (UE) deve parar de multar as empresas americanas.

Segundo ele, em post na Truth Social, o "Google também pagou, no passado, US$ 13 bilhões em reclamações e acusações falsas, num total de US$ 16,5 bilhões". "Não é uma loucura? A União Europeia deve parar com essa prática contra as empresas americanas, IMEDIATAMENTE!"

No período da tarde, o republicano ameaçou iniciar uma investigação comercial no âmbito da Seção 301 caso o bloco europeu mantenha as ações antitruste contra as big techs dos EUA

