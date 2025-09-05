Tesla eleva pacote de pagamentos para Musk bater meta de capitalização de US$ 8,5 tri até 2035

A Tesla está propondo um novo pacote de pagamentos para incentivar que o CEO Elon Musk lidere um novo período de crescimento da companhia de veículos elétricos para pelo menos US$ 8,5 trilhões até 2035. O valor levaria a empresa a se aproximar das capitalizações de mercado combinadas da Meta, Microsoft e Alphabet atualmente, de acordo com o documento que cita a proposta de remuneração.

Os ajustes propostos no pagamento contemplam a concessão total de 12% das ações ordinárias em circulação em 29 de agosto de 2025. Diferentemente do prêmio de desempenho do CEO de 2018, que foi estruturado como opções de compra de ações ordinárias, o prêmio de desempenho do CEO de 2025 foi estruturado como ações restritas, diz o documento.

"O Comitê Especial determinou que uma concessão de ações ordinárias restritas poderia ser uma estrutura melhor para atender ao desejo do Sr. Musk de ter influência no voto, proporcionando, assim, maior retenção em comparação com uma concessão de opções de compra de ações ordinárias. Ela oferece ao Sr. Musk a oportunidade de ganhar influência no voto, enquanto o desafia a atingir uma série de marcos de desempenho", segundo o documento.

"Reter e incentivar Elon é fundamental para que a Tesla... se torne a empresa mais valiosa da história", disse Robyn Denholm, presidente da Tesla, em carta aos investidores. O pacote foi "projetado para alinhar valor extraordinário de longo prazo para os acionistas com incentivos que impulsionarão o desempenho máximo do nosso líder visionário".