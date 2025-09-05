Saiba como será a retirada de botijões pelo programa Gás do Povo

O governo federal anunciou nessa quinta-feira (4) será possível retirar o botijão de gás do forma gratuita diretamente em revendedoras credenciadas ao programa. De acordo com o governo, a mudança aumenta a eficiência, a transparência e o controle da política pública. O governo federal anunciou nessa quinta-feira (4) o programa Gás do Povo , que garantirá gás de cozinha gratuito à população de baixa renda, com a expectativa de atender cerca de 15,5 milhões de famílias. A iniciativa substitui o antigo Vale Gás, em que o beneficiário recebia o valor em dinheiro. Agora,. De acordo com o governo, a mudança aumenta a eficiência, a transparência e o controle da política pública.

Quem tem direito ao benefício? Terão direito ao botijão de gás as famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo (R$ 759) por pessoa. Quem recebe Bolsa Família (renda per capita de até R$ 218) terá preferência no Gás do Povo. Como será a retirada dos botijões? O beneficiário vai retirar os botijões diretamente na revenda credenciada mais próxima de sua casa, sem intermediários. Não haverá, portanto, qualquer pagamento em dinheiro no ato da retirada.

A gratuidade será concedida no momento da compra, mediante validação eletrônica na revenda habilitada. De acordo com o governo, a autorização para a retirada se dará por meio de quatro modalidades, ainda em fase de detalhamento. Aplicativo Vale Digital

Cartão específico para o programa

QR Code (via cartão do Bolsa Família)

O vale eletrônico será emitido em nome do responsável familiar registrado no CadÚnico.

Quando começa a valer? A previsão do governo é que os primeiros botijões comecem a ser entregues ainda em novembro de 2025. A transição do Vale Gás, em dinheiro, para o Gás do Povo, com a retirada dos botijões, será gradual. Quantos botijões cada família vai ganhar?

Serão distribuídos até seis botijões por família, a depender do número de moradores de cada casa.

Famílias com 2 integrantes: Receberão até 3 botijões por ano. Cada vale terá validade de 4 meses.

Famílias com 3 integrantes: Receberão até 4 botijões por ano. Cada vale terá validade de 4 meses.

Famílias com 4 ou mais integrantes: Receberão até 6 botijões por ano. Cada vale terá validade de 4 meses. Como será realizado o cadastramento das revendas? As revendas que quiserem participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal. Elas deverão cumprir requisitos de identidade visual padronizada, além de estarem aptas para operar com o vale eletrônico. Como identificar uma revenda que participa do programa?