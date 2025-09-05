Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê do Canadá adia exigência de veículos elétricos enquanto país lida com tarifas de Trump

Premiê do Canadá adia exigência de veículos elétricos enquanto país lida com tarifas de Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, decidiu adiar a exigência para que montadoras atinjam metas mínimas de vendas de veículos elétricos (EVs) a partir do próximo ano, em meio ao impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A meta havia sido estabelecida pelo ex-premiê Justin Trudeau, que determinou que, em 2026, 20% dos veículos de passageiros vendidos fossem de emissão zero. A retirada da exigência ocorre enquanto as montadoras absorvem os efeitos das tarifas.

"Temos um setor automotivo que, devido à mudança maciça na política comercial dos EUA, está sob enorme pressão. Reconhecemos isso", afirmou Carney. "O mandato para EVs se soma aos problemas de liquidez e aos desafios financeiros desses produtores. Eles já têm preocupações suficientes, então estamos tirando isso da pauta."

Carney também anunciou medidas de apoio a trabalhadores e empresas mais afetados pelas tarifas e pelas disrupções comerciais, incluindo flexibilização do seguro-desemprego com benefícios estendidos. "Não podemos mais contar com nosso parceiro comercial mais importante como antes", disse o premiê.

O governo também lançará um novo incentivo à produção de 370 milhões de dólares canadenses (US$ 268 milhões) para apoiar os produtores de canola, após a China impor uma tarifa de 75,8% sobre o produto, em resposta à tarifa de 100% aplicada pelo Canadá contra veículos elétricos chineses. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar