PIB da zona do euro (final) cresce 0,1% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

Autor Agência Estado
O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no segundo trimestre de 2025 na comparação com os três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 5 pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

O resultado confirmou estimativa anterior e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,5% entre abril e junho. Neste caso, a leitura superou o cálculo anterior e a expectativa de analistas, de alta de 1,4%.

