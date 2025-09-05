Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em queda pelo 3º dia seguido com payroll fraco nos EUA e espera pela Opep+

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Os contratos futuros de petróleo fecharam a sexta-feira, 5, em queda pela terceira sessão consecutiva nesta sexta-feira, em meio à preocupações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) eleve a produção da commodity no domingo. Investidores também ponderaram dados fracos de emprego nos EUA e notícias de que a Índia manterá a compra de óleo russo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 2,53% (US$ 1,61), a US$ 61,87 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,22% (US$ 1,49), a US$ 65,50 o barril. Na semana, o WTI e Brent cederam 3,34% e 2,93%, respectivamente.

Segundo a Bloomberg, a Arábia Saudita, líder da Opep+, quer que o grupo considere retomar a alta da produção de petróleo antes do prazo previsto, em meio a uma ofensiva para recuperar participação de mercado. A defesa da fatia de mercado ocorre em um contexto em que países como Angola buscam ampliar a produção.

A Capital Economics pontua que o cartel deve fazer uma pausa antes de aumentar ainda mais a produção no segundo trimestre de 2026. Ainda assim, com os preços tendo encontrado algum apoio durante o verão do Hemisfério Norte, o grupo pode sentir que tem espaço para trazer mais oferta de volta ao mercado mais cedo, acrescenta a consultoria.

Já a Ministra das Finanças indiana, Nirmala Sitharaman afirmou que o país "sem dúvida comprará petróleo russo", embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha ameaçado mais retaliações à Índia.

Apesar das baixas recentes da commodity, os riscos geopolíticos continuam elevados, com receios crescentes de novos ataques russos à Ucrânia, diz o Swissquote Bank. Ainda não há planos para uma possível conversa entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Trump, mas o contato poderia ser organizado rapidamente, disse o Kremlin nesta sexta-feira.

Traders também acompanharam o relatório payroll de agosto, o qual mostrou uma criação de empregos abaixo do esperado nos EUA e aumentou temores de uma desaceleração econômica.

*Com informações da Dow Jones Newswires

