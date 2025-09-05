Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Membro do Fed alerta para risco de estagflação nos EUA diante de mercado de trabalho fraco

Membro do Fed alerta para risco de estagflação nos EUA diante de mercado de trabalho fraco

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que a situação econômica atual dos Estados Unidos, com aumento de preços e redução na criação de empregos, "está nos empurrando em uma direção estagflacionária".

Goolsbee comentava o relatório de empregos (payroll) de agosto, divulgado nesta sexta-feira, que mostrou criação de empregos aquém do esperado no país.

"A contratação nos EUA pode estar artificialmente menor devido à imigração. Se nós começarmos a ver demissões, aí eu ficaria mais nervoso com situação de emprego", disse ele em entrevista à Bloomberg TV. Ele disse acreditar, porém, que o país ainda está em território de pleno emprego.

O presidente da distrital de Chicago, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), fez um alerta para a inflação. "Também precisamos prestar atenção ao lado da inflação de nosso duplo mandato. Precisamos ter certeza de que a alta da inflação de serviços é apenas pontual", disse.

Com esse cenário, Goolsbee repetiu fala da véspera sobre ainda estar "indeciso" em relação a decisão de juros de setembro.

Comentando as frequentes críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, e de sua equipe contra o Fed e o chefe do BC, Jerome Powell, Goolsbee defendeu a independência da instituição como "muito importante se não quisermos um aumento da inflação".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar