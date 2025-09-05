Landau aceita falar com Alckmin, mas tônica tem de ser 'política', diz presidente da CNI

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse nesta quinta-feira (4) que o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, mostrou disposição para um "processo de entendimento" com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. "O subsecretário Landau disse que pode ligar diretamente para ele para programar e agendar as primeiras conversas", afirmou Alban, em entrevista coletiva em Washington (EUA) para fazer um balanço da missão empresarial que foi aos Estados Unidos na tentativa de abrir um canal de negociação das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Segundo o empresário, Landau se disse à disposição para receber "o contato do governo brasileiro" por meio do vice-presidente. "Ele estaria disposto, desde que o presidente Alckmin tomasse (a iniciativa) e conversasse sobre os assuntos", afirmou Alban. Ele acrescentou que, segundo Landau, a tônica da conversa tinha de ser a situação política. "O contato tem de ser esse. Não é o Departamento de Comércio. É o Departamento de Estado. O problema político é o que está na mesa. E é até aí onde nós podemos nos alvoroçar, porque o aspecto político é com o governo", enfatizou.