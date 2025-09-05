IPP cai 0,30% em julho ante queda de 1,27% em junho, afirma IBGE

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 0,30% em julho, informou nesta sexta-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de junho foi revista de uma redução de 1,25% para uma queda de 1,27%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.